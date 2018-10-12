«Кэшбери» приостановила работу

Группа компаний «Кэшбери» приостанавливает свою деятельность до 1 ноября. Об этом говорится в обращении, опубликованном на YouTube- канале организации.

Ранее Банк России заявил о передаче в Генеральную прокуратуру и МВД информации о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которой были выявлены признаки финансовой пирамиды.

Согласно данным ЦБ, работа «Кэшбери» строится на принципах сетевого маркетинга. Компании этой группы обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Средства привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, однако признаков экономической деятельности нет. По оценкам специалистов, «Кэщбери» привлекли несколько тысяч человек.