Российский министр объяснила преимущества жизни на прожиточный минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова во время заседания рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом сообщает «Общественное мнение».

На заседании между ней и депутатом Николаем Бондаренко произошел спор, в ходе которого оппонент предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, который в области составляет 7 241 рубль.

По словам Соколовой, на такую сумму вполне можно жить, если составить диетическое питание.

«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», - заявила глава ведомства.

Соколова заверила, что может пройти предложенный ей эксперимент, но боится, «что статус министра этого не позволит».

По данным Саратовстата, в сентябре минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3 162 рубля.