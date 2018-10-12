Смолов попросил простить Мамаева и Кокорина

Российский футболист Федор Смолов решил поддержать подозреваемых в избиении и хулиганстве коллег и предложил простить Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом он написал в своем Instagram.

«Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении, и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!», — написал Смолов.

Футболист отметил, что ошибаются все люди, а осуждать человека в сложившейся ситуации «проще всего».

В четверг Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве. Суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента – футболиста Александра Кокорина. Мера пресечения была избрана и для его брата Кирилла, который принимал участие в беспорядке в одном из кафе Москвы. В результате начатой молодыми людьми драки пострадали двое чиновников.