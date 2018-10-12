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В США за рулем автомобиля застрелили модель

Екатерина Масло
03:33 12.10.2018
Девушку застрелили за рулем своего автомобиля, после чего ее машина свернула на встречную полосу и врезалась в еще три транспортных средства.
В США за рулем автомобиля застрелили модель
Фото: kelsomq, Instagram

Модель Келси Квейл застрелили за рулем автомобиля в американском штате Джорджия. В результате на дороге произошла массовая авария. Девушке было 28 лет. Об этом сообщил телеканал Fox 5 Atlanta.

Сообщается, что Квейл на работу около 7 часов утра в понедельник.После того, как ей выстрелили в шею, ее машина свернула на встречную полосу и врезалась еще в три автомобиля. Врачи выяснили, что в девушку стреляли только когда ее доставили в больницу.

Полиция считает, что модель поссорилась с другим водителем на дороге. Однако, есть версия, что она случайно попала под стрельбу.

В результате выстрела девушка получила необратимые повреждения мозга в результате выстрела. Ее семья сейчас находится в местной больнице и планирует отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Сейчас на платформе Go Funde Me открыли сбор средств для семьи Квейл. Сначала для родных погибшей планировали собрать пять тысяч долларов, но пользователи пожертвовали более 15 тысяч. Средства пойдут на оплату перелета родственников девушки и на ее похороны.  

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