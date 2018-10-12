В Приамурье возбудили дело, после того как в школе детям накладывали еду руками

Роспотребнадзор по Амурской области возбудил дело об административном правонарушении после того, как в школьной столовой города Сковородино Приамурья женщина раскладывала еду в тарелки школьников без использования одноразовых перчаток. Видео, снятое в столовой, появилось в интернете.

«Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного лица»,- сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ведомство направило директору школы и в управление Министерства образования Приамурья просьбы принять необходимые меры по устранению нарушения.

Чтобы не допустить распространения инфекций, Роспотребнадзор требует усилить контроль за организацией детского питания.