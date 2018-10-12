Стало известно, в камерах с какими условиями будут содержаться Кокорин и Мамаев

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут содержаться в изоляторе временного содержания по северо-восточному округу Москвы.

В стенах изолятора Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных трехместных камерах – у каждого по два соседа. Условия содержания не привилегированные, а как для обычных задержанных. Об этом «Звезде» сообщил информированный источник.

В отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В изоляторе временного содержания футболисты будут находиться до 8 декабря 2018 года.

В четверг Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве. Суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента – футболиста Александра Кокорина. Мера пресечения была избрана и для его брата Кирилла, который принимал участие в беспорядке в одном из кафе Москвы. В результате начатой молодыми людьми драки пострадали двое чиновников.