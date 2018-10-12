Взломщик обошел новую защиту в Windows 10

Новую систему защиты от вымогателей в Windows 10 смог взломать исследователь безопасности из Fujitsu System Integration Laboratories Соя Аояма. Об этом сообщил The Bleeping Computer.

Cвежая версия операционной системы содержит механизм Controlled Folder Access, который должен запрещать неизвестным программам изменять файлы в защищенных папках. Однако оказалось, что DLL-инъекции могут помочь обойти защиту.

По словам взломщика, он сделал акцент на том, что система защищает важные файлы только от тех программ, которых нет в «белом списке». Поэтому Аояма разработал способ ввода вредоносной DLL в одобренное приложение «Проводник» при его запуске. После вулючения программы DLL запускается и может обойти функцию защиты от троянов-вымогателей.

По словам Аояма, неполадку в системе безопасности не смогли обнаружить ни встроенный антивирус Windows Defender, ни программы Avast, ESET, Malwarebytes Premium и McAfee, которые защищают от троянов.