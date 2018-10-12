Лига любительского хоккея пополнилась турниром среди офицеров

В здании Олимпийского комитета России был представлен новый турнир в рамках лиги любительского хоккея, в этот раз специально для офицером. Офицерская хоккейная лига теперь состоит из 12 команд, члены которых - офицеры, ветераны силовых структур и госслужащие.

Инициаторами создания турнира выступили спортивное содружество «Лига Сильных», а также ряд российских министерства при поддержке Олимпийского комитета России. В состав президиума Лиги вошли игроки сборной СССР по хоккею Александр Якушев, Борис Михайлов, Владимир Мышкин, заслуженный тренер страны Игорь Тузик и другие.

Формат лиги предполагает проведение регулярного чемпионата с выходом команд в плей-офф. В рамках турнира и будет разыгран первый в истории России Кубок офицеров.

В общей сложности в рамках соревнований пройдет 90 хоккейных матчей.