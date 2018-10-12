Россия прекратит поставки бензина в Белоруссию

Россия прекратит поставки бензина, дизеля и мазута в Белоруссию в период с ноября 2018 года до конца 2019 года. Об этом заявил глава Минэнергетики РФ Александр Новак.

При этом, по словам министра, некоторые поставки нефтепродуктов останутся в силе.

«В индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели»,— приводит слова Новака ТАСС.

Ранее Новак назвал беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразным.