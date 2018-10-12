В РПЦ заявили о легализации раскола Константинопольским патриархатом
В РПЦ считают, что своими действиями Константинополь переходит «красную черту и нарушает единство мирового православия».
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что Константинопольский патриархат узаконивает раскол. По его мнению, это приведет к непоправимым последствиям для мирового православия. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, Константинополь своими действиями переходит «красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия».
Ранее Вселенский патриархат принял решение снять анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также заявил о желании вернуть Киевскую метрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.