В РПЦ заявили о легализации раскола Константинопольским патриархатом

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что Константинопольский патриархат узаконивает раскол. По его мнению, это приведет к непоправимым последствиям для мирового православия. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, Константинополь своими действиями переходит «красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия».

Ранее Вселенский патриархат принял решение снять анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также заявил о желании вернуть Киевскую метрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.