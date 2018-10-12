Ведущий НТВ со скандалом выгнал из студии гостя за оскорбление его матери

Ведущий программы «Время покажет» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии гостя - писателя Александра Никонова. Причиной стал конфликт, который разразился в ходе обсуждения советских Добровольных народных дружин (ДНД).

Норкин вышел из себя после того, как писатель оскорбил память его матери, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Писатель заявил, что организация дружин в СССР была ужасная, эту структуру «все ненавидели», а людей привлекали вступать в них принудительно.

Ведущий попытался сгладить ситуацию, отметив положительные стороны дружин. В качестве примера он привел историю из его семьи – о том, как в дружине познакомились его родители.

«У меня папа с мамой познакомились благодаря ДНД. Папа был хулиган, мама ему понравилась, и он вступил в ДНД», - рассказал Норкин. «Да и мать вашу загнали, наверное, туда», - перебил его писатель.

Норкин в ответ на это попросил прекратить оскорблять память его матери, чего не произошло. При этом Норкин заявил, что Никонов «умоется кровавыми соплями», если продолжит говорить о его матери. В результате ведущий выставил гостя из студии.