В Чувашии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

В ГУ МВД по республике Чувашия завели уголовное дело по факту столкновения грузовика с микроавтобусом, в котором погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства внутренних дел.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На месте происшествия работает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, полиции удалось задержать водителя фуры, которая выехала на встречную полосу.

ДТП произошло в 19:10 по местному времени на трассе М7 в Чебоксарском районе. Погибли 13 человек, еще девять пострадали. По словам старшего офицера управления организации информирования населения Егор Чумаков, для ликвидации аварии привлечено более 50 человек, а также задействовано 20 единиц техники.