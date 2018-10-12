Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

В Грозном в честь действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был дан торжественный ужин с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

На мероприятии Нурмагомедову было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

В воскресенье российский боец Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла потасовка между россиянином и членом команды Макгрегора, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс. Позже стало известно, что Нурмагомедову придется заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.