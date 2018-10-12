Детали хода гумоперации ВС РФ в Сирии раскрыли в российском Минобороны

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшую неделю провели девять гуманитарных акций в различных населенных пунктах страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в сообщении говорится, что всего в ходе них российские военные оказали медпомощь более 120 сирийцам.

Также сотрудники российского Центра доставили в страну около 15,5 тонн медикаментов и продовольствия.