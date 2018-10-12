Азаров предрек скорую смену власти на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что через полгода сменится украинская власть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, у нынешнего правительства осталось не так много времени, так как оно «потеряло рассудок и придумывает всякие бредни».

«А все те, кого они так упорно уничтожали все эти годы, помогут украинскому народу предъявить им счет за все их преступления», - сказал Азаров.

Также бывший премьер-министр назвал «уникальной глупостью» обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в получении взятки в 140 миллионов гривен за назначение в 2010 году первым вице-премьер-министром Андрея Клюева.

Он подчеркнул, что согласно Конституции Украины о назначении первого вице-премьер-министра принимается Верховной радой, а перед этим рассматривается президентом.

Напомним, выборы президента Украины должны пройти весной 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не объявлял о планах баллотироваться на второй срок.