ВКС РФ три раза поднимались на перехват иностраных самолетов-разведчиков
Нарушений воздушного пространства страны российские летчики не допустили.
Фото: navy.mil
Летчики российских ВКС три раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было.
Всего воздушную разведку у границ РФ за прошедшую неделю вели восемь иностранных летательных аппаратов.