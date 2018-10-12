ВКС РФ три раза поднимались на перехват иностраных самолетов-разведчиков

Летчики российских ВКС три раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

Всего воздушную разведку у границ РФ за прошедшую неделю вели восемь иностранных летательных аппаратов.