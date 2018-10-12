Число жертв в ДТП в Чувашии увеличилось до 13

По меньшей мере 13 человек погибли и девять пострадали в Чувашии в результате столкновения грузового автомобиля Mercedes с пассажирским микроавтобусом Fiat.Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По его словам, скончался один из пострадавших.

Он рассказал, что в больницы госпитализированы семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

В данный момент последствия ЧП ликвидируют 68 человек и 22 единицы техники, включая семь карет скорой помощи и два реанимобиля.

Ранее появилось видео с места аварии с пассажирским автобусом в Чувашии. ДТП произошло в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары.По предварительным данным, фура выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой, в которой находилось 19 человек.Тогда сообщалось о 12 погибших и 10 пострадавших.