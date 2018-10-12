Адвокат назвал поводом для расторжения контрактов арест Кокорина и Мамаева

Аресты нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются законным поводом для расторжения их контрактов. Так считает директор коллегии адвокатов Андрей Князев.

«По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что, у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Александр Кокорин, который подозревается в хулиганстве и побоях, был арестован до восьмого декабря. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, куда ранее он был доставлен. Также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до восьмого декабря для брата футболиста – Кирилла. Для Павла Мамаева суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца по делу о хулиганстве.

Российский футболист Александр Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым устроили драку в одном из кафе Москвы. В результате пострадали двое чиновников.