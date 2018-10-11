В NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом»

Глава миссии МКС в NASA Кенни Тодд заявил, что в ведомстве гордятся сотрудничеством с российской компанией «Роскосмос». Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной инциденту с кораблем «Союз МС – 10».

По его словам, долгое время организация полагалась на российскую компанию в доставке астронавтов в космос, и сейчас это партнерство продолжает расти.

«Мы очень гордимся отношениями, которые NASA и «Роскосмос» выстраивали на протяжении многих лет», - сказал он.

Ранее во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС – 10» с новым экипажем МКС произошла авария.