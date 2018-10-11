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Синод РПЦ назвал действия Константинополя попыткой расшатать основы православного строя

Анастасия Евдокимова
23:42 11.10.2018
Сняв анафему с главы неканонической церкви на Украине митрополита Филарета, Константинопольский патриархат канонизирует отношения с раскольниками, отметили в синоде РПЦ.
Синод РПЦ назвал действия Константинополя попыткой расшатать основы православного строя
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

Решения, которые были озвучены по результатам заседания синода в Стамбуле Константинопольского патриархата, являются беспрецедентно антиканоническими. Сняв анафему с главы неканонической церкви на Украине митрополита Филарета, Константинопольский патриархат канонизирует отношения с раскольниками. Об этом в комментарии «Звезде» заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, такие решения являются фактически «вторжением Константинополя на территорию русской православной церкви» (РПЦ).

«Они не просто продолжают начавшееся вторжение Константинополя на территорию русской православной церкви, но являются уже попыткой расшатать основы канонического строя православного. Никак иначе нельзя охарактеризовать фактически каноническое общение с раскольниками и с человеком, который отлучен от церкви. Константинополь ссылается якобы на имеющееся у Константинопольского Патриарха право рассматривать обращения архиереев из любой поместной церкви. Это какая-то совершенно новая теория, которая самим Константинополем и поддерживается», - рассказал «Звезде» Владимир Легойда.

Что касается официальной оценки со стороны РПЦ, то она будет дана в понедельник 15 октября на заседании Священного синода в Минске.

Ранее Синод Константинополя снял анафему, а также восстановил в сане глав неканонических УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария. Как уточнили в Синоде Константинопольского патриархата, было отменено решение от 1686 года, посвященное передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Как отметил глава УПЦ КП, в ближайшее время на Украине произойдет объединение церквей.

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