КПЦ отменила указ о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии

Константинопольская православная церковь заявила о своих правах на Украину. Она отменила указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом сообщила пресс-служба КПЦ.

Кроме того, были отменены все ограничения, наложенные Русской Православной церковью на главу неканонической церкви на Украине Филарета – с него сняли анафему.

Ранее появилась информация о том, что вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. По словам Филарета, в ближайшее время на Украине произойдет объединение церквей, которые получат томос о создании единой поместной церкви. Он уточнил, что в стране также может существовать и российская церковь.