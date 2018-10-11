Появилось видео с места страшной аварии с пассажирским автобусом в Чувашии

«Звезда» публикует видео с места смертельной аварии с пассажирским автобусом в Чувашии.

В результате ДТП погибли 12 человек, еще 18 пострадали. Трое человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в МЧС, ДТП произошло в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары.

По данным республиканского МВД, виновником аварии стал водитель самосвала, который выехал на полосу встречного движения. В настоящий момент спасательная операция на месте ЧП продолжается. Работают экстренные службы.