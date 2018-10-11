В страховой компании уточнили, будет ли компенсировано крушение ракеты «Союз»

Заместитель генерального директора, руководитель блока андеррайтинга и урегулирования убытков по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Екатерина Рысакова в интервью «Звезде» прокомментировала инцидент с ракетой «Союз» на тему того, полагаются ли теперь какие-либо компенсации и является ли ситуация страховым случаем.

Она сообщила, что в настоящее время компания разбирается в ситуации с крушением ракеты «Союз», а также изучает все обстоятельства аварии.

«В данном случае наш договор включает риск утраты, повреждения, полной гибели и прерванного зажигания. Объектами страхования по нашему договору является ракетоноситель "Союз" и транспортно-пилотируемый корабль "Союз МС-10". В настоящее время сумма ущерба еще не заявлена», - сообщила она.

Рысакова отметила, что компания в настоящее время ожидает официального сообщения от государственной корпорации Роскосмос.

Ранее заслуженный военный летчик, Герой Советского Союза Николай Антошкин рассказал «Звезде» о возможных причинах аварии космического корабля «Союз МС-10».