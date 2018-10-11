ГИБДД начала проверку по факту съемок клипа посреди МКАД

Столичная Госавтоинспекция проведет проверку после того, как в Сети было опубликовано видео съемок любительского клипа, причем съемки проходят в светлое время суток на МКАД. На видео видно, что две полосы движения перекрыты черными иномарками, а перед ними поют и танцуют три девушки.

Уже известно, что скандальное видео снимала начинающая певица Yaxana (в миру известная как Оксана Яковлева, начинающая певица и супруга муниципального депутата городского округа Щелково).

О съемке клипа недовольные автовладельцы, оказавшиеся в пробке, сообщили в ЦОДД.

«По факту опубликованного в сети интернет видео сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех участников правонарушения и привлечения их к ответственности», - заявили в Госавтоинспекции.

Сама Yaxana виновной в чем бы то ни было себя не считает, заявляя, что для того, чтобы пробиться в мир шоу-бизнеса, надо иметь деньги и связи, а у нее нет ни того, ни другого. Вот и пользуется случаем.