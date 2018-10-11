Павел Мамаев арестован на два месяца

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить», - озвучил решение судья Дмитрий Гордеев.

Ранее суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента – футболиста Александра Кокорина. Также мера пресечения была избрана и для его брата Кирилла, который принимал участие в беспорядке в одном из кафе Москвы. В результате начатой молодыми людьми драки пострадали двое чиновников.