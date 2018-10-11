Минобороны РФ возложило вину за бедственное положение беженцев в Сирии на США

В Минобороны РФ возложили вину за бедственное положение 70 тысяч беженцев в лагере «Рукбан» на юго-востоке Сирии на США. Об этом заявил Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он напомнил, что ранее США ввели запрет на вхождение сирийских правителственных структур и гуманитарных организаций в 55-километровую зону вокруг своей базы в Ат-Танфе. В результате, российские военные и правительство Сирии не может организовать доставку гумпомощи в этот пункт.

Ранее российское военное ведомство уже обращалось в МИД России с просьбой об активизации работы с Соединенными Штатами для облегчения ситуации, сложившейся в лагере «Рукбан».

Кроме того, российские генерал-лейтенант еще раз отметил, что боевики в Идлибе продолжают нарушать режим деэскалации. По его словам, террористы нанесли не менее восьми ударов по населенным пунктам провиниции Латакия, а также районам города Алеппо.

Также в ведомстве рассказали и о продолжающейся операции по оказанию гумпомощи мирному населению в Сирии. Так, в одном из населенных пунктов провициях Хама и Алеппо офицерами российского Центра было выдано 900 наборов с продоволсьвтием общим весом 3900 килограммов.