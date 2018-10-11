В МЧС рассказали подробности жуткого ДТП в Чувашии

На место жуткого ДТП в Чувашии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ, а также другие службы экстренного реагирования. Об этом сообщил старший офицер управления организации информирования населения Егор Чумаров.

По его словам, для ликвидации ДТП привлечено более 50 человек, а также задействовано 20 единиц техники. Чумаров подчеркнул, что в настоящее время ограничения движения на трассе нет.

Авария произошла на федеральной автодороге М-7 в Чебоксарском районе Чувашской Республики. По последним данным, в ДТП с участием автобуса и грузовика погибли 12 человек, 10 – пострадали.

«Четверо из семи пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса жив, ему оказывают медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республики.

Известно, что ДТП произошло в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары.