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Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области

Дмитрий Семенов
21:39 11.10.2018
Назначенные чиновники будут исполнять обязанности глав региона до выборов.
Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области
Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Башкирии и Курской области. Соответствующие указы уже подписаны.

Врио губернатора Башкирии назначен Радий Фаритович Хабиров, а временно исполнять обязанности губернатора Курской области будет Роман Владимирович Старовойт.

Ранее сегодня стало известно о том, что свои полномочия сложили губернаторы Башкирии, Забайкалья и Курской области.  

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