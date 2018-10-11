Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Башкирии и Курской области. Соответствующие указы уже подписаны.

Врио губернатора Башкирии назначен Радий Фаритович Хабиров, а временно исполнять обязанности губернатора Курской области будет Роман Владимирович Старовойт.

Ранее сегодня стало известно о том, что свои полномочия сложили губернаторы Башкирии, Забайкалья и Курской области.