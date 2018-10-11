Это фиаско: бельгийские техники сожгли истребитель F-16 во время ремонта
В результате инцидента второй самолет также получил значительный ущерб, а сами техники пострадали.
Фото: Tony Delvita, twitter
На бельгийской авиабазе во время технического обслуживания сгорел истребитель F-16. В результате возгорания пострадали двое сотрудников.
Как уточняет министерство обороны Бельгии, самолет сгорел полностью.
«Серьезный инцидент на авиабазе Флоренн (юго-восток). В четверг в районе 14.10 произошло возгорание во время проведения работ по обслуживанию F-16», - говорится в сообщении.
Этим инцидент исчерпан не был – второй самолет также получил побочный ущерб.
В настоящее время управление авиационной безопасности ведет расследование инцидента.
Ранее истребитель F-16 ВВС США разбился во время тренировочного полета.