Это фиаско: бельгийские техники сожгли истребитель F-16 во время ремонта

На бельгийской авиабазе во время технического обслуживания сгорел истребитель F-16. В результате возгорания пострадали двое сотрудников.

Как уточняет министерство обороны Бельгии, самолет сгорел полностью.

«Серьезный инцидент на авиабазе Флоренн (юго-восток). В четверг в районе 14.10 произошло возгорание во время проведения работ по обслуживанию F-16», - говорится в сообщении.

Этим инцидент исчерпан не был – второй самолет также получил побочный ущерб.

В настоящее время управление авиационной безопасности ведет расследование инцидента.

Ранее истребитель F-16 ВВС США разбился во время тренировочного полета.