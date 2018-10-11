Названы самые популярные в России профессии

Эксперты сервиса «Авито.Работа» провели анализ рынка труда России и составили рейтинг наиболее востребованных профессий. В топ-5 пошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса – на них приходится до 68 процентов всех вакансий на рынке. Что касается тех, кто размещает резюме в поисках работы, то здесь наиболее востребованы предложения в сфере продаж, транспорта, логистики, строительства и производства. Замыкают список работники без стажа и опыта.

Ну а наиболее высоко оплачиваемой оказалась профессия строителя – средний оклад составил 47600 рублей при средней зарплате по России в 36000 рублей.