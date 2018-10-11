Суд арестовал Александра Кокорина по делу о хулиганстве

Российский футболист Александр Кокорин, который подозревается в хулиганстве и побоях, был арестован до восьмого декабря. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, куда ранее он был доставлен.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 8 декабря», - заявила судья Мария Сизинцева.

Однако же его адвокат Олег Попов таким решением оказался не удовлетворен. Он обратился к суду с просьбой отпустить Александра Кокорина под подписку о невыезде, а в целом назвал все слушившееся с российским футболистом «роковым стечением обстоятельств».

Кроме того, суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до восьмого декабря для брата футболиста – Кирилла.

Ранее мать братьев Кокориных призналась, что поступок ее сыновей является «трагедией ее жизни». Но комментировать поступок своего сына и возможные последствия она отказалась.

Российский футболист Александр Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым устроили драку в одном из кафе Москвы. В результате пострадали двое чиновников.