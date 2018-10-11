В Роскосмосе не исключают, что Международная космическая станция может остаться без экипажа, но будет пытаться этого избежать, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам ведомства Сергей Крикалев.

Космический корабль «Союз МС-10» прервал полет через две минуты после старта из-за несрабатывания двигателей второй ступени. Спускаемый аппарат благополучно приземлился в Карагандинской области Казахстана. Космонавты не пострадали.