В США и странах НАТО прекращены полеты F-35

Пентагон распространил заявление, из которого следует, что полеты новейших истребителей F-35, после катастрофы в Южной Каролине, будут приостановлены как в США, так и в странах, закупивших эти самолеты.

«Службы США и международные партнёры приостановили полётные операции F-35 на время проведения по всему флоту инспекций топливной трубы в двигателе», — приводит текст сообщения Military Times.

Пентагон считает, что инспекцию удастся завершить в течение одних-двух суток.

27 сентября 2018 года пресса сообщила, что ВВС США впервые нанесли удар самолётами F-35В по позициям группировки «Талибан» в Афганистане. Однако уже на следующий день стало известно о катастрофе F-35 в Южной Каролине.