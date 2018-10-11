Грузовик протаранил пассажирский автобус в Чувашии

Страшное ДТП произошло в Чувашии: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В настоящее время известно об 11 погибших. ДТП произошло в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары. Уточняется, что есть пострадавшие.

По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. В автобусе находились рабочие, которые ехали в Москву из Канаша.

Инцидент произошел приблизительно в 19:10 по московскому времени.