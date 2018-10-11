«Все происходящее ужасно» - мать братьев Кокориных попросила простить ее детей

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, в интервью «Звезде» прокомментировала скандальную ситуацию, в которой оказался ее сын.

«Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое», - отметила она.

По словам Светланы Кокориной, ее сыновья «очень волевые» и всегда стоят друг за друга.

«Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их - это добрые, любящие дети. Кирилл старается во всем походить на Сашу, даже в футбол пошел вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой», - рассказала она.

Мать футболиста также сообщила, что не может поверить, что ее дети так поступили.

«Я понимаю желание прессы обсуждать эту историю, но как мать очень прошу журналистов не нагнетать обстановку. Ситуация не такая однозначная, какой кажется. Пожалуйста, прежде чем делать какие-то выводы, дайте суду во всем разобраться», - заявила она.

Светлана Кокорина извинилась перед всеми пострадавшими в этой истории.

«Пожалуйста, простите моих детей», - заключила она.

Ранее сообщалось, что документы с ходатайством следователя об аресте российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца поступили в суд.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драки в одном из кафе столицы. Причиной было замечание со стороны посетителей заведения и персонала с просьбой соблюдать приличия. Однако в ответ спортсмены набросились на своих «обидчиков».