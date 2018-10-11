Заслуженный военный летчик рассказал о возможных причинах аварии «Союз МС-10»

Заслуженный военный летчик, Герой Советского Союза Николай Антошкин рассказал «Звезде» о возможных причинах аварии космического корабля «Союз МС-10».

«Для ракетостроительной отрасли, для нашего космоса это серьезная потеря, двоякая. И материальная, потому что стоимость космического корабля огромная, и моральная сторона вопроса - у нас уже давно не было таких случаев. Последние - когда погибли Комаров и экипаж Пацаева, Волкова и Добровольского. И самая первая катастрофа - взрыв на старте в 1960 году, когда погибли маршал Неделин и много военных. В этом случае космонавты остались живы и здоровы, а причины аварии установит расследование. Я как летчик полагаю, что там не все было нормально не с точки зрения техники. Даже на самолете каждая система дублируется два-три раза, а уж в космическом корабле… Я не понимаю, почему не сработала вторая ступень. Возможно, человеческий фактор. Будет создана комиссия, и специалисты разберутся. Если есть виновные, их найдут, если техника виновата, причины тоже найдут», - сказал он.

По словам Антошкина, главное, что живы люди, «а технику мы новую создадим».

В истории отечественной космонавтики трагедиями и человеческими жертвами закончились три запуска.

В октябре 1960 года во время предстартовой подготовки запуска ракеты Р-16 сработали двигатели второй ступени. Ракета разрушилась и взорвалась. Среди погибших - их, по разным данным, насчитали от 78 до 126 человек - был главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

В августе 1966 года при спуске с орбиты погиб космонавт Владимир Комаров. Полет опытного «Союза-1» был нештатным с самого начала: у корабля не раскрылась одна из солнечных батарей. Во время досрочной посадки у спускаемого аппарата отказала парашютная система, и сам аппарат полностью разрушился от удара о землю.

В июне 1971 года во время посадки произошла разгерметизация спускаемого аппарата «Союз-11», от нехватки кислорода погибли командир, подполковник Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Пацаев.

Нештатная ситуация возникла в сентябре 1983 года при запуске экспериментального корабля «Союз Т-10-1». Из-за перегрева произошло возгорание топливного насоса, ракета загорелась на старте и провалилась сквозь стартовый стол. Кабина с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым в штатном режиме была отстреляна и вынесена твердотопливными ускорителями на высоту 900 метров, после чего благополучно приземлилась. Космонавты не пострадали.