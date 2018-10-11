Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине

Вселенский патриархат начал предоставление автокефалии церкви на Украине.

Ранее Синод Константинополя снял анафему, а также восстановил в сане глав неканонических УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.

Как уточнили в Синоде Константинопольского патриархата, было отменено решение от 1686 года, посвященное передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

По словам главы УПЦ КП, уже в ближайшее время на Украине произойдет объединение церквей, которые получат томос о создании единой поместной церкви. Он также уточнил, что в стране сможет существовать в том числе и российская церковь.

Ранее сообщалось о том, что Вселенский патриархат отсрочил решение о предоставлении автокефалии УПЦ. Такое заявление сделал митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис.