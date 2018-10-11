В полиции озвучили требуемый срок ареста для Кокорина и Мамаева

Документы с ходатайством следователя об аресте российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца поступили в суд.

Как уточняет корреспондент «Звезды» с места событий, обоих футболистов доставили в Тверской суд Москвы, где теперь им назначат меру пресечения.

Вчера, 10 октября, Кокорин и Мамаев был задержаны на двое суток. Оба они стали участниками скандальной драки в одном из кафе Москвы, в результате которой пострадали двое чиновников.

Ранее стало известно, как себя чувствуют задержанные Кокорин и Мамаев в изоляторе временного содержания. Футболисты пожаловались на недостаток сна - всю ночь с ними работали следователи. Также были установлены еще трое возможных участников драки в одном из столичных кафе.