Девушка вывела из горящего дома 12 человек

В Улан-Удэ 26-летняя девушка спасла из горящего дома 12 человек. Одноэтажная деревянная постройка загорелась ночью, когда все ее жильцы спали. От запаха гари первой проснулась Светлана Пежемская.

Она отреагировала молниеносно - сразу же разбудила и вывела на улицу троих малолетних племянников и тетю. А затем, рискуя жизнью, вернулась в полыхающий дом спасать остальных жильцов. Девушка разбила окна и помогла выбраться еще восьмерым. К сожалению, одного мужчину спасти не удалось. Уже с улицы Светлана вызвала помощь.

«Я сначала попробовала позвонить по номеру 102, но у меня не получилось. А потом я вызвала своих коллег, которые сориентировались и всех вызвали. Приехала скорая», - вспоминает Светлана Пежемская.

Коллеги Светланы - диспетчеры горячей линии Центра медицины катастроф. Вероятнее всего, именно профессиональный опыт помог девушке сохранить хладнокровие в экстремальной ситуации и спасти множество жизней.

МЧС обещает представить Светлану Пежемскую к награде