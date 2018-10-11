Жена Овчинина рассказала о первом звонке супруга после приземления «Союза»

Светлана Овчинина, супруга космонавта Алексея Овчинина, рассказала «Звезде» о своих переживаниях за него, поделилась дальнейшими планами и открыла секрет, что скажет Алексею, когда он вернется домой.

Сегодня она наблюдала за стартом ракеты-носителя «Союз МС-10» в Интернете. И в прямом эфире буквально видела эту аварию. Трудно представить себе, что творилось у человека в душе в это время. Но Светлана верила, что техника не подведет и аварийное оборудование сработает штатно.

Она сказала, что позвонили из Центра управления полетами (ЦУП), успокоили: экипаж жив. Потом, когда космонавтов нашли, ей удалось переговорить с супругом. Он был спокоен, даже старался ее утешить.

«Он никогда, даже если все плохо, не покажет этого. Голос у него был спокойный, он старался меня поддержать, ведь осознавал, что у меня было очень тревожное состояние», - рассказала она в беседе со «Звездой».

Алексей успокоил супругу, сказал, что приземлились нормально, травм нет.

Рассказала она и о том, как ей удается справляться с тревогой за супруга, ведь быть женой космонавта не только почетно, но и довольно непросто.

«Я понимаю, что это его работа, его профессия, его жизнь. Он шел к этому много лет. Я стараюсь его поддерживать, у меня никогда не было мыслей его отговаривать. А мои переживания остаются со мной», - даже с улыбкой поделилась она.

Она надеется, что увидит Алексея уже вечером. И точно знает, что скажет супругу, когда он вернется домой.

«Скажу, чтобы больше нас так не пугал, что мы его очень любим, очень ждем. И самое главное, что он вернулся. Все остальное - мелочи жизни», - уверена Светлана.

Сегодня во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз МС-10» произошла авария. Экипаж остался жив. Его обнаружила поисково-спасательная команда.