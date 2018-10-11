Психотерапевт объяснила агрессивное поведение Кокорина и Мамаева

Психотерапевт Диана Генварская в интервью «Звезде» прокомментировала неадекватное поведение российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали участниками драки в одном из кафе Москвы.

По мнению Генварской, данное явление - не что иное, как посттравматический синдром.

«Он связан с травмами головы, падениями, агрессивным поведением по отношению к ним в раннем детстве или молодости. Все это отражается на личности. Появляются гнев, агрессивное поведение, легкая возбудимость. Они становятся немного другими личностями - считают правыми только себя, никого не слушают», - сказала она.

Генварская отметила, что вся эта ситуация может усугубиться вследствие приема психоактивных веществ, в которых такие люди «себя не ограничивают».

«У них внутри постоянно страх и тревога, которую они глушат, глотают постоянно такие вещества, а делают, по сути, только хуже», - рассказала она «Звезде».

По мнению Генварской, ситуация с употреблением психоактивных веществ является серьезной проблемой, поскольку людям, связанным со спортом, необходимо «держать лицо», а также быть образом здоровья и мощи. В то же время спортсмены, которые употребляют подобные препараты, разрушают этот образ, поскольку большая часть молодежи ориентируется на них. Эксперт подчеркнула, что спортсменам по тому же поводу не следует употреблять наркотики и заниматься спортом.

При этом, по словам эксперта, лечить такое отклонение можно исключительно с помощью психиатра.

«Сейчас вообще проблемная история у многих спортсменов - употребление наркотиков и алкоголя, после которых они делают такие вещи: бьют людей и буянят. А так как любой спортсмен может за пару дней сделать профессиональный детокс организма, для них употребление веществ не проблема», - пояснила она.

Также Генварская отметила, что для таких людей очень важным моментом является то, что за счет подобных деструктивных эмоций «они чувствуют себя "живыми"», стремясь получить те эмоции, которые они «где-то потеряли».

Ранее мать Кокорина призналась, что не может поверить в происходящее с ее детьми.

Российский футболист Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драки в одном из столичных кафе. В результате инцидента пострадали двое чиновников. Оба футболиста были задержаны на двое суток. В полиции Москвы подтвердили информацию о том, что следствие намерено обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения для футболистов в виде заключения под стражу.