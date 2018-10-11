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Это духовное окормление русского воинства - Армен Гаспарян о строительстве главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
18:11 11.10.2018
Ранее Владимир Путин назвал главный храм ВС РФ символом нерушимости национальных традиций.

В подмосковном парке «Патриот» все готово к началу строительства главного храма ВС РФ. Культурно-музейный комплекс не будет иметь аналогов в мире и станет местом притяжения для военных и гражданских. Выполненный в едином русско-византийском стиле, православный собор станет третьим по своей величине.

Все работы будут вестись на благотворительные средства и пожертвования будущих прихожан и просто неравнодушных граждан. Первым свою лепту в создание храма внес министр обороны страны Сергей Шойгу, которому принадлежит инициатива строительства.

Камень в основание будущего собора уже заложен. На церемонии его освящения присутствовали первые лица государства Русской православной церкви. Инициатива нашла горячую поддержку повсеместно.

Свое одобрение и желание помочь высказали известные личности: певцы и музыканты, актеры и телеведущие, общественники и предприниматели. Не остался в стороне и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Министерство обороны, на мой взгляд, сделало главное, чего не хватало на протяжении последних лет, а именно заявило о необходимости построить храм в подмосковном парке "Патриот". Это храм, посвященный всему христолюбивому русскому воинству. Вне зависимости от эпохи, вне зависимости от политического строя это посвящение всем нашим солдатам и офицерам, которые отдавали все ради защиты нашей страны.

Долгое время традиция возведения храмов или часовен в честь русской армии в нашей стране отсутствовала. Хорошо, что в XXI веке она возвращается. Это действительно подлинно всенародный проект, в котором могут принимать участие абсолютно все, вне зависимости от своих политических взглядов и воззрений. Главное, в чем сегодня едины все, - это то, что подобный храм должен быть у российской армии и должен быть, конечно же, в парке "Патриот". Поэтому каждый желающий может внести посильную лепту в строительство, понимая, что эти деньги пойдут на духовное окормление русского воинства.

Так исторически было в нашей стране, и замечательно, что эта традиция вернулась. Я рассчитываю, что те многие реликвии, связанные со священниками в рядах русской армии, найдут свое место в этом храме. Таким образом историческая справедливость будет восстановлена. Храм в честь русских солдат и офицеров - это достойная и благая цель для гражданского общества в нашей стране. Присоединяйтесь к нам!» - призвал Гаспарян.

На нашем сайте вы можете более подробно узнать о грядущем строительстве и ознакомиться с особенностями проекта возведения главного храма ВС РФ. Все необходимые банковские реквизиты указаны здесь.

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