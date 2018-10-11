Глава Башкирии объявил о досрочном сложении полномочий

В четверг, 11 октября, глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении полномочий. При этом он опубликовал на своем сайте стенограмму, в которой обратился к жителям республики.

В ней Хамитов отметил, что его работа в должности главы Республики Башкортостан завершается.

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку», - говорится в сообщении.

Сегодня также стало известно, что свои полномочия досрочно сложил губернатор Курской области Александр Михайлов.