В РАН рассказали, как экипаж «Союз МС-10» перенес перегрузки при аварийной ситуации
Во время аварии ракеты «Союз» спускаемая капсула была автоматически отстрелена. Экипаж испытал перегрузки даже большие, чем при старте. Затем, до открытия парашюта, последовало свободное падение, так называемый баллистический спуск. О том, что чувствовал в этот момент экипаж, нашему телеканалу рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, его специалисты первыми провели осмотр Алексея Овчинина и Ника Хейга.
«Основным фактором является воздействие перегрузок, которые возникают в условиях баллистического спуска. Перегрузки в этом случае, как уже известно, были порядка 6g. Перегрузки такого плана известны космонавтам, они к ним подготовлены, испытывают их и на этапе отбора в отряд космонавтов, и на этапе подготовки. Они знают эти ощущения, знают, как себя вести в этой ситуации, и, как показала данная посадка, справляются с этой ситуацией достаточно спокойно и профессионально», - сказал Орлов.
По его словам, дальше уже будет принято решение об их перевозе, эвакуации в Москву, в Центр подготовки космонавтов, никакого беспокойства по поводу самочувствия космонавтов нет.