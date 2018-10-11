Полиция обратится в суд с просьбой арестовать Кокорина и Мамаева

В полиции Москвы подтвердили информацию о том, что следствие намерено обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в виде заключения под стражу. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

«Сегодня после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, как себя чувствуют задержанные Кокорин и Мамаев. Они стали зачинщиками драки в одном из кафе Москвы. В результате инцидента пострадали два чиновника. Оба футболиста были задержаны на 48 часов.