Порошенко озвучил причину пожара на оружейном складе в Ичне

Президент Украины Петр Порошенко изложил в своем Twitter очередную версию возникновения пожара на складах в Черниговской области.

«Первые данные следствия о ситуации вблизи Ични опровергают версию халатности и свидетельствуют о диверсии. Это должно научить нас решительным действиям», - написал Порошенко.

Твит вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Порошенко: большая часть комментариев - откровенные насмешки над официальной позицией по поводу инцидента, который сами жители Черниговской области связывают с хищением боеприпасов со складов и «заметанием следов».

Пожар на военном складе вблизи города Ични случился рано утром в понедельник. Практически сразу же украинская сторона обвинила в случившемся Россию.