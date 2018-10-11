Россияне могут начать оплачивать долги соседей

Жильцам многоквартирных домов могут предложить оплачивать долги своих соседей. Центр стратегических разработок подготовил по этому поводу специальный доклад. В нем описана субсидиарная ответственность жильцов многоэтажек. Она предусматривает выплату чужих долгов и возможность позже взыскать деньги с неплательщика через суд. Доклад опубликован на официальном сайте ЦСР.

В этом случае обеспечением по долгу будет служить квартира недобросовестного собственника, сообщает «360». Жилье может уйти в залог, если сумма просрочки за коммунальные услуги накопилась на полгода и выше. Составляя доклад, специалисты обращались к европейскому опыту.