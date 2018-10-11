«Они там застряли надолго» - астронавт рассказал о дальнейшей судьбе экипажа, остающегося на МКС

Возвращение экипажа, который сейчас находится на борту Международной косимческой станции, может затянуться на неопределенный срок из-за инцидента с аварией ракеты-носителя «Союз», которая произошла 11 октября вскоре после запуска. Об этом заявил канадский астронавт Крис Хэдфилд в своем Twitter.

«У них сейчас есть один корабль "Союз". Они могут его отстыковать в любой момент и вернуться домой. Но если они покинут космическую станцию, то на ней не останется никого, и в конечном итоге это станет проблемой», - рассказал Хэдфилд.

Астронавт предположил, что экипаж постарается остаться на МКС как можно дольше.

«Сейчас там три члена экипажа: один российский космонавт и два астронавта. Пока они там застряли надолго. Но, конечно, это не сюрприз для них, они всегда готовы к такому повороту событий», - добавил Хэдфилд.

Ранее сообщалось об аварии ракеты «Союз», произошедшей во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане. Старт прошел в 11:40 по московскому времени.