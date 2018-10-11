Рогозин рассказал, что помогло избежать «худшего развития событий» при крушении ракеты «Союз»

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с ракетой «Союз», которая потерпела крушение во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане.

Рогозин отметил, что подобного рода происшествие требует «самого тщательного расследования» с привлечением независимых экспертов, а также с выездом на предприятие и проверкой всех технологических процессов.

«Авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику. Это очень плохая новость. Хорошая новость в том, что блестяще сработала система аварийного спасения. Эти две новости дают результат, что ситуация драматическая, но удалось избежать гораздо более худшего развития событий», - заявил он.

Рогозин также подчеркнул, что в настоящее время комиссия уже начала свою работу. По его словам, будет заслушана первая оценка специалистов по телеметрии, которая «снималась по ходу развития нештатной ситуации».

Как уточняет RT, в целом Рогозин высоко оценил действия экипажа, который вел себя «абсолютно хладнокровно».

«Операторы тоже действовали крайне профессионально. Наработки и тренировки международных экипажей привели к благополучному исходу», - заключил он.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» состоялся в 11:40 по московскому времени. Сама стыковка корабля с МКС ожидалась в 17:44, однако уже через шесть минут трансляция прекратилась.