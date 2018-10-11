По факту аварии ракеты-носителя «Союз» возбуждено уголовное дело

По факту аварии пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» возбуждено уголовное дело. Заниматься расследованием будут сотрудники Следственного комитета. В данный момент они возбудили дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба».

«Следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации. Устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация», - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Авария «Союза» произошла сегодня днем. В 11:40 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем из двух человек: это командир корабля «Союз МС-10» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Спустя 2 минуты 45 секунд сработало аварийное отключение двигателей, корабль разделился на отсеки, и спускаемый аппарат на парашюте опустился на землю.

Спасатели обнаружили экипаж в Карагандинской области Казахстана. Сообщается, что космонавты чувствуют себя удовлетворительно.